İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'e Denizli'de yaptığı konuşmada, skandal ifadeler kullanmış Başkan Erdoğan'ın da vatandaşlara terörist dediğini öne sürmüştü. Meral Akşener'in çarpıtma ifadeleri Denizlilerin tepkisini topladı. A Haber'e konuşan vatandaşlar "Biz kimin kimlerle iş tuttuğunu iyi biliyoruz" dediler! İşte Akşener'e olan tepkiler...
Meral Akşener'in iftirasına tepkiler çığ gibi09.03.2019 19:03
- Meral Akşener'in iftirasına tepkiler çığ gibi
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