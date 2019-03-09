Meral Akşener'in iftirasına tepkiler çığ gibi 09.03.2019 19:03

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'e Denizli'de yaptığı konuşmada, skandal ifadeler kullanmış Başkan Erdoğan'ın da vatandaşlara terörist dediğini öne sürmüştü. Meral Akşener'in çarpıtma ifadeleri Denizlilerin tepkisini topladı. A Haber'e konuşan vatandaşlar "Biz kimin kimlerle iş tuttuğunu iyi biliyoruz" dediler! İşte Akşener'e olan tepkiler...