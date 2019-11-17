Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile boşanma kararı aldığı yönündeki iddialara yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Hayat Devam ediyor dizisi ile tanınan 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki Patrick isimli adamın evliliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Her gün yeni bir itiraf ile adından söz ettiren Meltem Miraloğlu'nun eşinden boşanacağı bilgisi herkesi şaşırtırken, Instagram'dan yayınladığı video kafaları bir kez daha karıştırdı!
Meltem Miraloğlu'dan kafa karıştıran paylaşım! 80 yaşındaki eşi Patrick'e sordu, aldığı cevaptan çok tavrı dikkat çekti17.11.2019 10:33
- Meltem Miraloğlu'dan kafa karıştıran paylaşım! 80 yaşındaki eşi Patrick'e sordu, aldığı cevaptan çok tavrı dikkat çekti
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