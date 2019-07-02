Mehmet Ali Erbil 235 gün sonra taburcu oldu! Gözyaşlarını tutamayan Erbil: Damadım bana yeniden duaları öğretti (Video) 02.07.2019 17:57

Mehmet Ali Erbil, 235. günün sonunda hastaneden taburcu oldu. Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki Erbil, hayranları ve ailesini mutluluk gözyaşlarına boğdu. Hastane çıkışında basın mensuplarının karşısına geçen Mehmet Ali Erbil'in duygusal anları kameralara işte böyle yansıdı...

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve 235 gündür hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, bugün taburcu oldu. Basın mensuplarının karşına geçen Erbil zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

"DAMADIM BANA YENİDEN DUALARI ÖĞRETTİ"

Hastaneden çıkmadan basın mensuplarının karşına geçen Erbil " Hastane personeline çok teşekkür ediyorum. İlk eşime ve büyük kızıma çok teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca başımdan ayrılmadılar. Damadım bana yeniden duaları öğretti. Ben gözümü açamıyordum o dua okuyordu, ben tekrar ediyordum" dedi.

Ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil, babasıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

MEHMET ALİ ERBİL'İN HASTALIĞI OLAN KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçış sendromu hastalığı, (Capillary leak syndrome) kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması olarak tanımlanmaktadır.

Tekrarlayan şoklarla kendini gösteren sendrom, bu krizlerden 24 saat önce gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi, halsizlik, yorgunluk, hafif ateş gibi belirtiler veriyor. Krizler birkaç ayda bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor. Krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanıyor.

Sendromu 1960 yılında ilk tarif eden B.Clarkson'dur. Çok az görülen bir hastalık olup, dünyada sadece 791 vakaya rastlanmıştır.