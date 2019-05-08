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Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeklerini ilk kez gösterdi!

08.05.2019 16:12

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ve tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, 6 Mayıs günü dünyaya gelen erkek bebeklerinin fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.


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