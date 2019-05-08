Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeklerini ilk kez gösterdi! 08.05.2019 16:12

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ve tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, 6 Mayıs günü dünyaya gelen erkek bebeklerinin fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.