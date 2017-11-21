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Marmara’da kar yağışı başladı

20 Kasım 2017, Pazartesi
Marmara için meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kırklareli’nde hava sıcaklığı 12 derecede 1 dereceye düştü. Yoğun ve tipi şeklinde yağan kar yağışının akşam saatlerinde yurdu terk etmesi bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kırklareli’nden son durumu aktardı.
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