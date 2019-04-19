Mahkemeden İmamoğlu'na şok! İmamoğlu'nun skandal talimatına durdurma kararı 19.04.2019 17:17

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerinin kopyalanması yönündeki kararıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gelen bilgiliere göre, İmamoğlu'nun tartışılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerinin kopyalanmasına yönelik aldığı tartışılan karar İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.