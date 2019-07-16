Londra ve İstanbul'da eş zamanlı 15 Temmuz anması 16.07.2019 05:29

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve 15 Temmuz anısına tasarlanan gösteri, eş zamanlı olarak Londra ve İstanbul'da gerçekleştirildi .Koreografide FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türk milletinin nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olduğunu sembolize eden hikayeye yer verildi.