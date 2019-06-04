Haberler Web TV Ljubomir Fejsa Fenerbahçe yolunda

Ljubomir Fejsa Fenerbahçe yolunda

04.06.2019 22:32

Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitirerek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Birden fazla oyuncu ile görüşme halinde olan Kanarya'da imzalar birer birer atılacak. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Benfica'nın orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa için flaş bir iddia ortaya atıldı. A Bola'nın iddiasına göre Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa transferini gelecek hafta açıklayacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları