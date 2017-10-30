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Bayramı normal günden ayırt etmeksizin vatan için silah tutan kahraman askerlerimiz bu uğurda ailelerinden, sevdiklerinden uzakta kalıyor.
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