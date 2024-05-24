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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 12:28 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 12:28

Eli kanlı terör örgütü PKK'dan sözde 'devletleşme' planı! Suriye'nin kuzeyinde seçimle meşrulaşma peşindeler!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı terör operasyonları ve siyasetteki yumuşamanın ardından eli kanlı terör örgütü PKK Suriye’nin kuzeyinde meşru olmayan bir yerel seçime hazırlanıyor. Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırı olan bu sözde seçimle PKK’nın Suriye kanadı kendini meşru hale getirmeye çalışıyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında PKK’nın bu hamlesini değerlendirdi. Ağar, söz konusu sözde seçimlerin Irak'ın kuzeyindeki seçimlerle paralel olmasına dikkat çekti. İşte detaylar...

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