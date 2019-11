Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar Kuruluş Osman yayın tarihini verdi 08.11.2019 13:26

Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, izleyici Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağını bir hayli merak eder oldu. "Dizi Atv'de izlenir" sloganıyla yılların birincisi ATV'de ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu. Özçivit'e 2017 Best Model of Turkey birincisi Aslıhan Karalar eşlik edecek. Karalar dizide Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'a can verecek. Müjdeyi Aslıhan Karalar, Kuruluş Osman'ın yayın tarihinden ipucu verdi. Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı ve Kuruluş Osman oyuncu kadrosu...

Atv ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın yayın tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'in partneri olup olmayacağı merak edilen Aslıhan Karalar, söylentilere cevap verip Kuruluş Osman'da rol aldığını açıkladı. Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar, Kuruluş Osman'ın yayın tarihine yönelik ipucu verdi.

KURULUŞ OSMAN'IN YAYIN TARİHİ

'Kuruluş Osman' dizisinde Burak Özçivit'in partneri olup olmayacağı merak edilen Aslıhan Karalar, söylentilere cevap verip Kuruluş Osman'da rol aldığını açıkladı. Herkesin merakla beklediği Kuruluş Osman için Aslıhan Karalar, heyecanını dile getirmenin yanı sıra "Kısmetse bu ay ortasında ekranlarda olacağız. Çok güzel, çok büyük bir ekip ile çalışıyoruz" diyerek müjde verdi.

20 KASIM'DA YAYINLANMASI BEKLENİYOR

ATV'nin bir diğer sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 13 Kasım'da final yapmasının ardından, Kuruluş Osman'ın 20 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor.

O SÖZLER TANITIMA DAMGA VURDU

Osman Bey'e hayat veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı çok beğenilirken Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri tanıtıma damga vurdu.

İşte o sözler:

"Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İKTİDAR VE CİHAN DEVLETİ MÜJDESİ

Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında; Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür.

Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahnenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır.

Dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir. Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir.

Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir.

MİLYONLARCA İZLENME, BEĞENİ VE YORUM

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Burak Özçivit dizide Osman Bey karakterine hayat verecek.

Ayşegül Günay, dizide Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüne hayat verecek.

Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i oynayacak.

Uzun süredir ekranlarda olmayan Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönecek.