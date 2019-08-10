Kurban Bayramının gelmesi ile birlikte vatandaşlarda etleri nasıl dağıtacak nasıl pay edecek konusunu merak etmeye başladı. Peki kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti kaç parçada dağıtılır? Kurbanın kaçta kaçı dağıtılmalıdır? sorularını Prof. Dr. Nihat Hatioğlu yanıtladı. İşte Nihat Hatipoğlu'nun cevabı...
Kurbanın kaçta kaçı dağıtılmalıdır? Nihat Hatipoğlu yanıtladı (Video)10.08.2019 14:25
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe Duası yaptı (Video)
- Kurbanın kaçta kaçı dağıtılmalıdır? Nihat Hatipoğlu yanıtladı (Video)
- Diyarbakır'da ele geçirildi! Roma döneminde kalan altın yazmalı kitap... (Video)
- Şanlıurfa'da akılalmaz olay! Ölen babasının cesedini morgdan çıkarıp acile getirdi
- Gümrükte aracı kalanlara müjde! Gümrükte kalan araçlar için af geldi
- Dışişleri Bakanlığı o belgeleri ilk kez yayınladı! İşte Atatürk'ün Latin harfleriyle attığı bilinen ilk imzası (Video)
- Ağrı’da taşlı sopalı kavga kamerada (Video)
- Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 2019 Sivasspor Fenerbahçe Cumhuriyet Kupası maçı ne zaman, saat kaçta?
- Vedat Muriç: Çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim
- Ülke şokta! Yakıt tankeri patladı: 57 kişi yanarak can verdi
- Son dakika haberi: Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı
- Hacı adayları Arafat'ta
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.