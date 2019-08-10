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Kurbanın kaçta kaçı dağıtılmalıdır? Nihat Hatipoğlu yanıtladı (Video)

10.08.2019 14:25

Kurban Bayramının gelmesi ile birlikte vatandaşlarda etleri nasıl dağıtacak nasıl pay edecek konusunu merak etmeye başladı. Peki kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti kaç parçada dağıtılır? Kurbanın kaçta kaçı dağıtılmalıdır? sorularını Prof. Dr. Nihat Hatioğlu yanıtladı. İşte Nihat Hatipoğlu'nun cevabı...


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