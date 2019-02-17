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Küçükçekmece'de şaşırtan görüntü! Sular 30 metreye fışkırdı

17.02.2019 16:14

İstanbul Küçükçekmece'de patlayan borudaki su 30 metre yukarıya fışkırdı.


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