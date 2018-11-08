Kreşte kahreden ölümle ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındılar 08 Kasım 2018, Perşembe

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş'in uyurken yaşamını yitirdiği kreşin, 2 yılı aşkın süredir izinsiz olarak hizmet verdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili dernek başkanı S.A. ve bakım hizmeti veren F.B., 'taksirle öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı.