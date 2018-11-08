Kreşte kahreden ölümle ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındılar

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş'in uyurken yaşamını yitirdiği kreşin, 2 yılı aşkın süredir izinsiz olarak hizmet verdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili dernek başkanı S.A. ve bakım hizmeti veren F.B., 'taksirle öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kreşte kahreden ölümle ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındılar08 Kasım 2018, Perşembe
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