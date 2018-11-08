Bağcılar'da işten eve giden 26 yaşındaki genç kıza çarpıp kaçan 2 araçtan biri olan lüks cip günlerdir ortada yok. Çarpma anı güvenlik kamerasına yansırken genç kız Ronai Bozan 6 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Korkunç olay! "Baktım ki kızım feci bir şekilde parçalanmış"08 Kasım 2018, Perşembe
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