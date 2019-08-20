'Kıran Operasyonu'nda dikkat çeken detay: Buradan başka bir yerde yok 20.08.2019 20:03

İçişleri​ Bakanlığı'nca, Şırnak, Hakkari ve Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran Operasyonu' kapsamında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Türkiye'nin en yüksek askeri üs bölgesi olan 3 bin 400 rakamlı Kato- Marinos Acar Tepe Üs bölgesinde operasyonu yönetti. Operasyonu yöneten Arif Çetin üs bölgesiyle ilgili dikkat çeken detay açıkladı...