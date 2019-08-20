'Kıran Operasyonu'nda dikkat çeken detay: Buradan başka bir yerde yok

İçişleri Bakanlığı'nca, Şırnak, Hakkari ve Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran Operasyonu' kapsamında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Türkiye'nin en yüksek askeri üs bölgesi olan 3 bin 400 rakamlı Kato- Marinos Acar Tepe Üs bölgesinde operasyonu yönetti. Operasyonu yöneten Arif Çetin üs bölgesiyle ilgili dikkat çeken detay açıkladı...
'Kıran Operasyonu'nda dikkat çeken detay: Buradan başka bir yerde yok20.08.2019 20:03
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