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Kim Milyoner Olmak İster özel bölümüne damga vuran futbol sorusu (Video)

13.06.2019 12:10

Her bölümüyle milyonlarca izleyiciyi ekran karşısına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster, 12 Haziran'da yayınlanan özel bölümüyle de çok konuşuldu. Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in özel bölümüne, Manchester City'nin kalecisi Bert Trautmann hakkında sorulan futbol sorusu damga vurdu. Soruda "1956 FA CUP finalinde Manchester City'nin kalesisi Bert Trautmann, maçın son 17 dakikasında neresi kırılmasına rağmen maça devam etmiş ve takımı şampiyon olmuştur? denildi. İşte o anlar...


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