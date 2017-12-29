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Kılıçdaroğlu darbeyi açıkça meşru gösterdi

29 Aralık 2017, Cuma

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabaha kadar darbeye direnen milletin üzerine kurşun sıkan darbecileri savundu. Köprüde tanklarla milletin üzerine atış yapan darbecilere arka çıkan Kılıçdaroğlu, köprüdeki askerlerin linç edildiğini iddia etti. Milleti suçlayan Kılıçdaroğlu, darbeyi açıkça meşru gösterdi.

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