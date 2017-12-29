CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabaha kadar darbeye direnen milletin üzerine kurşun sıkan darbecileri savundu. Köprüde tanklarla milletin üzerine atış yapan darbecilere arka çıkan Kılıçdaroğlu, köprüdeki askerlerin linç edildiğini iddia etti. Milleti suçlayan Kılıçdaroğlu, darbeyi açıkça meşru gösterdi.
Kılıçdaroğlu darbeyi açıkça meşru gösterdi29 Aralık 2017, Cuma
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