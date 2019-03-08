Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık anneinin ve babasının yanında küçük bir kız çocuğuyken tanındı. Ancak geçen zaman küçük kızı öyle bir değiştirdi ki görenler hayret etti. Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık...
Kibariye'nin kızını görenler hayrete düştü! İşte Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık...08.03.2019 19:26
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