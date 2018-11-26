Kemal Kılıçdaroğlu'nun "soğan" paylaşımı alay konusu oldu 26 Kasım 2018, Pazartesi

Başarısız politikaları ve imza attığı gaflarla sürekli alay konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, yine kendine güldürdü. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı "soğan" videosu alay konusu oldu. Paylaşıma yorum yapan vatandaşların bir kısmı Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırırken, bir kısmı ise "1 C sınıfından Kemal siyaset yapıyor" diyerek söz konusu paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiler...