Antalya'da korkunç kaza: Demirler otomobile ok gibi saplandı

Fren Yapan Kamyon Facia Getiriyordu

Olay, Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat demiri yüklü kamyon, kavşak yaklaşımında aniden fren yaptı. Bu esnada kamyonun kasasındaki tonlarca ağırlıktaki inşaat demirleri, yük sabitleme eksikliği nedeniyle yerinden oynayarak hemen arkada seyir halinde olan otomobile doğru fırladı.

Ön Camdan İçeri Girdi: Büyük Mucize

Kamyondan kayan demirler, otomobilin ön camını kağıt gibi delerek araç içerisine saplandı. Otomobil içerisinde bulunan sürücü ve yanındaki iki yolcu, camdan içeri giren demirlerin arasında kalarak büyük bir tehlike atlattı. Kazada araçtaki 3 kişi, demirlerin hayati organlarına isabet etmemesi sayesinde mucizevi bir şekilde hafif yaralarla kurtuldu.

Güvenlik Kameraları Kaydetti

Görenleri hayrete düşüren kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; kamyonun yavaşlamasıyla birlikte demirlerin bir anda otomobile saplandığı ve aracın durduğu anlar net bir şekilde yer aldı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İnceleme Başlatıldı

Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri, yol üzerindeki güvenliği sağlarken inşaat demirlerinin taşıma standartlarına uygun olup olmadığına dair inceleme başlattı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, dehşete düşüren kazayla ilgili tahkikat sürüyor.