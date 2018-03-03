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Kel Tepe gazisi uzman çavuş o anları anlattı

03 Mart 2018, Cumartesi

TSK ve ÖSO'nun Raco beldesindeki 1083 rakımlı Kel Tepe'ye yaptığı operasyonda teröristlerin saldırısında pusuya düşerek şehit olan askerlerden birini önce sırtında sonra da sedyede taşırken yaralanan Komando Uzman Çavuş Alper Çalın (24) 10 saat süren çatışma anlarını anlattı.

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zehra yiğit zehra yiğit

canlar size feda oğul

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cevapla 03.03.2018 20:21
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