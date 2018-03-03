Kel Tepe gazisi uzman çavuş o anları anlattı

TSK ve ÖSO'nun Raco beldesindeki 1083 rakımlı Kel Tepe'ye yaptığı operasyonda teröristlerin saldırısında pusuya düşerek şehit olan askerlerden birini önce sırtında sonra da sedyede taşırken yaralanan Komando Uzman Çavuş Alper Çalın (24) 10 saat süren çatışma anlarını anlattı.
Kel Tepe gazisi uzman çavuş o anları anlattı03 Mart 2018, Cumartesi
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canlar size feda oğul
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