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Kayseri'de korkunç olay! Yaşlı çift ölü bulundu

26.05.2019 23:04

Kayseri'de yaşlı çift evlerinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlattı.


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