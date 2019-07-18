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Kaya Çilingiroğlu eski eşi Hülya Avşar'ın yazlığında! İşte Çilingiroğlu'nun kahvaltı hazırladığı o anlar...

18.07.2019 16:10

Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz hafta uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Seda Sevin ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın nedeninin Hülya Avşar olup olmadığı merak edilirken, Çilingiroğlu'dan kısa bir süre içerisinde konuyla ilgili açıklama geldi. "Hülya ve Feraya benim kırmızı çizgim" diyen Kaya Çilingiroğlu, oğlu Kaya ile eski eşi Hülya Avşar’ın, Ayvalık’taki yazlığına gitti. Avşar'ın mutfağında kahvaltı hazırlayan Çilingiroğlu'nun o anlarını Hülya Avşar Instagram hesabından yayınladı.


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