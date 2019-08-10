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Kastamonu'da kızının düğünü için yola çıkan aile kaza geçirdi: 5 yaralı

10.08.2019 23:00

İstanbul’dan kızının düğününe gitmek üzere yola çıkan aile, Kastamonu’da kaza geçirdi. Yaralanan baba, kızının gelinliğini bırakıp ambulansa binmek istemedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, gelinlik ile birlikte babayı ambulansa bindirerek hastaneye götürdü.


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