Kendini 'Demir kadın' olarak tanımlayan, sosyal medyada kansere karşı verdiği savaşla tanınan Neslican Tay'dan gelen son dakika haberi herkesi üzdü. Daha önce 3 kez kanseri atlatan, geçtiğimiz haziran ayında 4.kez kansere yakalandığını açıklayan Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı. Neslican Tay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberi sevenlerini üzdü. Sosyal medyada kan bağışı için çağrıda bulunulan Neslican Tay'ın son sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Yoğun bakıma alınan 20 yaşındaki Neslican Tay için tedaviye alındığı hastaneden açıklama yapıldı. Doktoru, Tay'ın yoğun bakımda tedavisine devam ettiğini söyledi.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı'nın yazılı yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hastamız Neslican Tay, tedavisi devam etmekte olan hastalığına bağlı semptomların artması nedeniyle 6 Eylül 2019 tarihinde Medipol Mega Üniversite Hastanemize müracaat etmiştir. Yapılan multidisipliner klinik değerlendirmelerimiz neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12: 06'da yoğun bakım ünitemize alınma gerekliliği oluşmuştur. Hastamızın tedavisi, ilgili tüm branşlarımızın yakın takibi ile devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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