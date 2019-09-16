Kanserle mücadelenin sembol ismi Neslican Tay yoğun bakımda! Tedavi gördüğü hasteneden son dakika Neslican Tay açıklaması 16.09.2019 19:00

Kendini 'Demir kadın' olarak tanımlayan, sosyal medyada kansere karşı verdiği savaşla tanınan Neslican Tay'dan gelen son dakika haberi herkesi üzdü. Daha önce 3 kez kanseri atlatan, geçtiğimiz haziran ayında 4.kez kansere yakalandığını açıklayan Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı. Neslican Tay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberi sevenlerini üzdü. Sosyal medyada kan bağışı için çağrıda bulunulan Neslican Tay'ın son sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Yoğun bakıma alınan 20 yaşındaki Neslican Tay için tedaviye alındığı hastaneden açıklama yapıldı. Doktoru, Tay'ın yoğun bakımda tedavisine devam ettiğini söyledi.