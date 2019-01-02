Kahramanmaraş'ta sevgilisi ile sorun yaşayan genç kadın, birlikte yaşadıkları evi yaktı. Evi ateşe vermesinin ardından alevlerin yükselmesi ile birlikte dumandan etkilenen kadını itfaiye ekipleri son anda ölümden kurtardı.
Kahramanmaraş'ta film gibi olay! Sevgilisine kızdı evini yaktı02 Ocak 2019, Çarşamba
- Kahramanmaraş'ta film gibi olay! Sevgilisine kızdı evini yaktı
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