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Kahramanmaraş'ta film gibi olay! Sevgilisine kızdı evini yaktı

02 Ocak 2019, Çarşamba

Kahramanmaraş'ta sevgilisi ile sorun yaşayan genç kadın, birlikte yaşadıkları evi yaktı. Evi ateşe vermesinin ardından alevlerin yükselmesi ile birlikte dumandan etkilenen kadını itfaiye ekipleri son anda ölümden kurtardı.


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