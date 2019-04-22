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Kağıthane'de 4 katlı bina çöktü

22.04.2019 14:31

Kağıthane'de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmeyle birlikte üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayarken, binalardan birtanesi çöktü.


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