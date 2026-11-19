Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: "Her tuzağa, her senaryoya karşı hazırlıklı olacağız"
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'ye saldıran fitnecilere karşı teşkilatı uyaran Başkan Erdoğan, "Her tuzağa her senaryoya karşı hazırlıklı olacağız." dedi. Muhalif belediyelerdeki yolsuzluklara karşı yeni düzenlemenin hazırlandığını belirten Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye sorununu çözeceklerini ifade etti.
Samet Baş Takvim.com.tr Haber