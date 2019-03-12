Kadın yürüşündeki pankart isyan ettirdi: Bu mu feminizm?

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bahane edilerek İstiklal Caddesi'nde feminist kadın dernekleri tarafından toplanan kalabalık, kadınların hakkını savunmak bahanesiyle yaptığı yürüyüşte ahlaksız pankartlar açtı. Panklardan birine ise sosyal medyadan "Bu mu feminizm? Bu mu dünya kadınlar günü? Bu mu kadın haklarını savunmak?" diyerek tepki yağıyor.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR
Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar günü için düzenlenen yürüyüş bazı gruplar tarafından amacından saptırıldı. Yürüyüşte açılan pankartlara sosyal medyadan tepki yağıyor: Bu mu feminizm? Bu mu dünya kadınlar günü? Bu mu kadın haklarını savunmak? Bu mu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü? Çok mu aydın, çağdaş, laik, ilerici, kültürlü, batılı oldunuz!
İşte tepki çeken o pankart:
İşte tepkilerden bazıları:
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