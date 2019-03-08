JÖH'ler Karadeniz'de 2 teröristi arıyor

Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristleri Karadeniz'den siliyor. Sığınakları yok eden komandolar, şimdi 2 teröristin peşinde.
JÖH'ler Karadeniz'de 2 teröristi arıyor08.03.2019 15:34
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