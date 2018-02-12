Yol Durumu

ve timleri ant içerek Afrin'e girdi

11 Şubat 2018, Pazar

TSK tarafından Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatına katılmak üzere birliklerinden gelerek sınırı geçen ve sınır ötesinde oluşturulan toplanma merkezinde bir araya gelen ve timlerinin yemin etmesi yine silah arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir kişinin yüksek sesle okuduğu yemine eşlik eden kahramanların vatan için şehadete giderken ne kadar kararlı oldukları gözlendi.


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