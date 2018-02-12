TSK tarafından Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatına katılmak üzere birliklerinden gelerek sınırı geçen ve sınır ötesinde oluşturulan toplanma merkezinde bir araya gelen JÖH ve PÖH timlerinin yemin etmesi yine silah arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir kişinin yüksek sesle okuduğu yemine eşlik eden kahramanların vatan için şehadete giderken ne kadar kararlı oldukları gözlendi.
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