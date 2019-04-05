Jeff Bezos ile eşi MacKenzie Bezos 35 milyar dolarlık anlaşmayla boşandı

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen Jeff Bezos, roman yazarı olan eşi MacKenzie Bezos ile yaptığı 35 milyar dolarlık anlaşmayla boşandı. MacKenzie Bezos, Amazon'daki hisselerin %4'ünü koruyacak, Washington Post ile Blue Union'daki hisselerinin tamamını da Jeff Bezos'a devredecek.
Jeff Bezos ile eşi MacKenzie Bezos 35 milyar dolarlık anlaşmayla boşandı05.04.2019 12:58
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