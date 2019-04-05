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Jeff Bezos ile eşi MacKenzie Bezos 35 milyar dolarlık anlaşmayla boşandı

05.04.2019 12:58

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen Jeff Bezos, roman yazarı olan eşi MacKenzie Bezos ile yaptığı 35 milyar dolarlık anlaşmayla boşandı. MacKenzie Bezos, Amazon'daki hisselerin %4'ünü koruyacak, Washington Post ile Blue Union'daki hisselerinin tamamını da Jeff Bezos'a devredecek.


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