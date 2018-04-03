İyi Parti'nin kongre şarkısı PKK'lıların çıktı!

Meral Akşener'in partisi İYİ Parti'nin kongre şarkısının başka bir şarkıya benzerliği büyük tepki çekti.
İyi Parti Genel Kurulu'nda şok yaşandı. Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'ye ait olduğu açıklanan kongre şarkısının 2009 yılında yapılan PKK marşı ile olan benzerliği büyük tepki çekti
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Bu işleri başaramayanmı Ülkeyi yönetecek! Siz merak etmeyin PKK ile İYİ Parti arasında bir fark yok!
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