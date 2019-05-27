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İşte Türkiye'nin ilk yerli sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis

27.05.2019 12:00

Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis gemisi, Marmara denizinin tabanını karış karış inceliyor. Oruç Reis'in çalışmaların Marmara denizinin ortasında görüntüledi.


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