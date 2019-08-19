İşte Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un son röportajı

Muş ve Bitlis'teki programlarının ardından Van'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kazadan saatler önce Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kapsamında "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un son görüntüleri ortaya çıktı.
İşte Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un son röportajı19.08.2019 19:24
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