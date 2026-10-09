İzmir’de Bayraklı ve Çeşme belediyelerine rüşvet ve yolsuzluk operasyonu! 55 şüpheli adliyeye sevk edildi
İzmir’de Bayraklı ve Çeşme belediyelerine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan 55 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bayraklı dosyasında 4 milyon 625 bin 400 liralık para transferi iddiası, Çeşme dosyasında ise imar müdürlüğü evraklarının yakılarak imha edildiği iddiası inceleniyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bayraklı ve Çeşme belediyelerine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan 55 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında eski belediye yöneticileri ile belediye personelinin de bulunduğu belirtildi.
Bayraklı Belediyesi soruşturmasında 4 milyon 625 bin 400 liralık para transferi iddiası araştırılırken, Çeşme Belediyesi dosyasında imar müdürlüğüne ait evrakların yakılarak imha edildiği iddiası üzerine işlem yapıldı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. İddialar, soruşturma kapsamında inceleniyor; şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunduğu bilgisi paylaşılmadı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber