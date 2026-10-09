Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 17:15 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 17:16

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bayraklı ve Çeşme belediyelerine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan 55 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında eski belediye yöneticileri ile belediye personelinin de bulunduğu belirtildi.

Bayraklı Belediyesi soruşturmasında 4 milyon 625 bin 400 liralık para transferi iddiası araştırılırken, Çeşme Belediyesi dosyasında imar müdürlüğüne ait evrakların yakılarak imha edildiği iddiası üzerine işlem yapıldı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. İddialar, soruşturma kapsamında inceleniyor; şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunduğu bilgisi paylaşılmadı.