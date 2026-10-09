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Başkan Erdoğan Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nda test sürüşü yaptı

Başkan Erdoğan Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nda test sürüşü yaptı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nda ilk seferi gerçekleştirerek test sürüşü yaptı. Babaeski’den Lüleburgaz’a uzanan sürüşte Erdoğan’ın hızlı tren hattındaki yolculuğuna ilişkin görüntüler öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda test sürüşü gerçekleştirdi. Hattaki ilk seferi yapan Erdoğan, Babaeski'den Lüleburgaz'a kadar trenle yolculuk yaptı.

Test sürüşü, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın gündeme geldiği süreçte gerçekleşti. Erdoğan'ın yolculuğuna ilişkin görüntüler, hattaki test sürüşünün öne çıkan ayrıntılarını yansıtıyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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