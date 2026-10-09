Başkan Erdoğan Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nda test sürüşü yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nda ilk seferi gerçekleştirerek test sürüşü yaptı. Babaeski’den Lüleburgaz’a uzanan sürüşte Erdoğan’ın hızlı tren hattındaki yolculuğuna ilişkin görüntüler öne çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda test sürüşü gerçekleştirdi. Hattaki ilk seferi yapan Erdoğan, Babaeski'den Lüleburgaz'a kadar trenle yolculuk yaptı.
Test sürüşü, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın gündeme geldiği süreçte gerçekleşti. Erdoğan'ın yolculuğuna ilişkin görüntüler, hattaki test sürüşünün öne çıkan ayrıntılarını yansıtıyor.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber