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İşte HDP'ye çalışan CHP'liler

15 Ocak 2019, Salı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak için kol kola giren CHP'nin kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı. CHP parti meclisi üyesi Zeki Kılıçaslan "HDP ile ittifak yapmanın "milli bir görev ve milli politika olduğunu" söyledi.


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