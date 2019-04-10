İşte CHP'nin Büyükçekmece'deki organize oy hırsızlığının belgeleri10.04.2019 18:31
31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından şüphesiz en çok konuşulan ilçelerden birisi Büyükçekmece oldu. YSK'nın sonuçları açıklamasının ardından yapılan araştırmalarda, Büyükçekmece ilçesinde organize bir şekilde gerçekleştirilen birçok usulsüzlük patlak verdi. Peki 31 Mart seçimlerinde Büyükçekmece'de neler yaşandı? Sandıkta hangi usulsüzlükler yapıldı? Hayali seçmenler, çalınan oylar ve organize hırsızlık ile seçimin sonucuna nasıl müdahale edildi? Büyükçekmece'deki usulsüzlükleri A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında belgeleriyle açıkladı.
- Türkiye, 5. nesil savaş uçağı Su-57'yi ithal eden ilk ülke olabilir
- 10 Nisan kara delik fotoğrafı nasıl NASA Avrupa Gözlemevi son dakika kara delik nedir? Event Horizon Teleskopu görüntüleri
- İşte CHP'nin Büyükçekmece'deki organize oy hırsızlığının belgeleri
- İBB Başkanı Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'de ciddi bir yolsuzluk yapılmış ve sahte evrak işlenmiş
- Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'deki kanunsuzluk seçimlerin iptalini gerektiren bir durum
- İstanbul Büyükçekmece'de seçimler iptal edilecek mi? YSK kararı ne zaman açıklayacak?
- Mevlüt Uysal: Büyükçekmece Mhp İlçe Başkanının evine 5 seçmen kağıdı gelmiş, evde 5 kişi yaşamıyor
- İBB Başkanı Mevlut Uysal'dan Büyükçekmece'de sahte seçmen açıklaması
- Başkan Erdoğan'dan anlamlı şiir
- Başkan Erdoğan'dan Ankara'da net mesaj: Anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz
- Osmaniye'deki olayda korkunç gerçek ortaya çıktı! Kazada öldüğü sanılıyordu ama...
- 10 Nisan Kara delik fotoğrafı nasıl NASA Avrupa Gözlemevi son dakika Kara delik nedir? Event Horizon Teleskopu görüntüleri
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.