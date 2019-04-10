Haberler Web TV İşte CHP'nin Büyükçekmece'deki organize oy hırsızlığının belgeleri

İşte CHP'nin Büyükçekmece'deki organize oy hırsızlığının belgeleri

10.04.2019 18:31


31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından şüphesiz en çok konuşulan ilçelerden birisi Büyükçekmece oldu. YSK'nın sonuçları açıklamasının ardından yapılan araştırmalarda, Büyükçekmece ilçesinde organize bir şekilde gerçekleştirilen birçok usulsüzlük patlak verdi. Peki 31 Mart seçimlerinde Büyükçekmece'de neler yaşandı? Sandıkta hangi usulsüzlükler yapıldı? Hayali seçmenler, çalınan oylar ve organize hırsızlık ile seçimin sonucuna nasıl müdahale edildi? Büyükçekmece'deki usulsüzlükleri A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında belgeleriyle açıkladı.
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