İşte Beypazarı'nda Mansur Yavaş gerçeği! 10 yılda 55 proje sözü verdi ama tutmadı 16.03.2019 12:27

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş daha önce Ankara Beypazarı'nda 10 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptı. Mansur Yavaş o dönemde 55 proje vaad etti ama 10'unu bile hayata geçiremedi. İşte Beypazarı'nda Mansur Yavaş gerçeği...