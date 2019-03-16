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İşte Beypazarı'nda Mansur Yavaş gerçeği! 10 yılda 55 proje sözü verdi ama tutmadı

16.03.2019 12:27

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş daha önce Ankara Beypazarı'nda 10 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptı. Mansur Yavaş o dönemde 55 proje vaad etti ama 10'unu bile hayata geçiremedi. İşte Beypazarı'nda Mansur Yavaş gerçeği...


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