İşte Beypazarı'nda Mansur Yavaş gerçeği! 10 yılda 55 proje sözü verdi ama tutmadı

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş daha önce Ankara Beypazarı'nda 10 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptı. Mansur Yavaş o dönemde 55 proje vaad etti ama 10'unu bile hayata geçiremedi. İşte Beypazarı'nda Mansur Yavaş gerçeği...
İşte Beypazarı'nda Mansur Yavaş gerçeği! 10 yılda 55 proje sözü verdi ama tutmadı16.03.2019 12:27
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