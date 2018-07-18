İşte Adnan Oktar'a sorulan o sorular 18 Temmuz 2018, Çarşamba

Geçtiğimiz günlerde şafak baskınıyla gözaltına alınan ve hakkında oldukça kabarık bir suçlama listesi bulunan Adnan Oktar'ın Emniyet'teki sorgulamasında Oktar'a 30 adet soru yöneltildi. Yöneltilen soruların arasında en dikkat çekici olanı ise İsrailli milletvekili Yehuda Glick ile olan ilişkisine yönelik olanlardı. İşte Adnan Oktar'a yöneltilen o sorular...