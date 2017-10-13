İşte Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri 11 Ekim 2017, Çarşamba

FETÖ'de yaşanan iç savaş sonucunda Adil Öksüz'ün görüntüleri sızdırıldı. FETÖ'cü darbe girişiminin planlayıcıları arasında olan "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz, Gülen Cemaati'nin sıkça yediği 'maklube'nin ustası olduğu ortaya çıktı. İşte o görüntüler! Görüntüler 23 Ekim 2011 Van Depremi sonrasında çekildiği arka fondan gelen haberlerden anlaşılıyor.