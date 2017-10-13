FETÖ'de yaşanan iç savaş sonucunda Adil Öksüz'ün görüntüleri sızdırıldı. FETÖ'cü darbe girişiminin planlayıcıları arasında olan "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz, Gülen Cemaati'nin sıkça yediği 'maklube'nin ustası olduğu ortaya çıktı. İşte o görüntüler! Görüntüler 23 Ekim 2011 Van Depremi sonrasında çekildiği arka fondan gelen haberlerden anlaşılıyor.
İşte Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri11 Ekim 2017, Çarşamba
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