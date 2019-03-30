Haberler Web TV İşte 10 adımda yerel seçim rehberi! Oy verirken nelere dikkat etmeliyiz?

İşte 10 adımda yerel seçim rehberi! Oy verirken nelere dikkat etmeliyiz?

30.03.2019 11:01

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim sırasında oyların geçersiz sayılmaması ve seçmenlerin demokratik haklarını kullanabilmesi için gerekli kriterler, 10 adımda anlatıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları