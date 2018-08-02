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İstanbul'da oto hırsızlığı operasyonu

02 Ağustos 2018, Perşembe

İstanbul'da, trafik kazalarında hurdaya çıkan araçların şase numaralarını çaldıkları benzer araçlara takarak piyasaya süren oto tamircisi Sertan A. gözaltına alındı. Ele geçen 6 aracın satıldıkları kişilerden alınarak gerçek sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

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