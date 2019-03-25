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İstanbul'da motosikletli magandalar trafikte dehşet saçtı! Gözaltına alındılar

25.03.2019 18:24

Levent TEM Otoyolu ve Basınekspres Yolu'nda tehlikeli hareketler yaparak ilerledikleri anlar kameralara yansıyan motosikletli 3 trafik magandası polis tarafından gözaltına alındı.


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