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İstanbul'da kontrolden çıkan araç devrildi

17 Ocak 2019, Perşembe

İstanbul Kağıthane'de sapağı kaçıran ve son anda dönmek isteyen araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi. Aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.


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