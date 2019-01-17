İstanbul'da kontrolden çıkan araç devrildi

İstanbul Kağıthane'de sapağı kaçıran ve son anda dönmek isteyen araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi. Aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
İstanbul'da kontrolden çıkan araç devrildi17 Ocak 2019, Perşembe
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