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İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

06.04.2019 14:06

Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Havalimanı'na 'büyük göç'te son yaklaşıldı. Öte yandan İstanbul Havalimanı ilk yolcularına kapılarını açtı. İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular ilk uçuş heyecanını yaşadı.


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