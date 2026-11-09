9 Kasım’da hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: 2 il için sarı kod verildi

Bakan Kurum, Sertab Erener’in COP31 için hazırladığı “One Home-Tek Ev” şarkısını paylaştı

Karayolları 1. Bölge Müdürü Şenol Altıok, tünelin 2027 yılının ilk yarısında tamamlanarak trafiğe açılmasının hedeflendiğini ve ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Projedeki çalışmalar A Haber ekibi tarafından görüntülendi.