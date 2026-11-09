Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde geri sayım! İstanbul'da yarım saatlik yol 5 dakikaya düşecek
İstanbul trafiğini rahatlatması beklenen Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi'nde çalışmaların yüzde 97'si tamamlandı. 8,2 kilometrelik projenin 2027'nin ilk yarısında trafiğe açılması hedefleniyor.
Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi'nde çalışmaların yüzde 97'si tamamlandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nu Sarıyer'e bağlayacak 8,2 kilometrelik projede tünel kazısında son aşamaya gelindi.
Karayolları 1. Bölge Müdürü Şenol Altıok, tünelin 2027 yılının ilk yarısında tamamlanarak trafiğe açılmasının hedeflendiğini ve ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Projedeki çalışmalar A Haber ekibi tarafından görüntülendi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber