Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. 23 yaşındaki Barış Karateke hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dönel kavşakta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Barış Karateke hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Gonca K. yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hafif ticari araç sürücüsü İ.B. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dönel kavşakta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Barış Karateke hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Gonca K. yaralandı.
Yaralı hastaneye kaldırılırken, hafif ticari araç sürücüsü İ.B. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber