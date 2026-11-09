9 Kasım’da hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: 2 il için sarı kod verildi

Bakan Kurum, Sertab Erener’in COP31 için hazırladığı “One Home-Tek Ev” şarkısını paylaştı

Yaralı hastaneye kaldırılırken, hafif ticari araç sürücüsü İ.B. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dönel kavşakta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Barış Karateke hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Gonca K. yaralandı.