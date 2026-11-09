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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. 23 yaşındaki Barış Karateke hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. 23 yaşındaki Barış Karateke hayatını kaybetti

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dönel kavşakta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Barış Karateke hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Gonca K. yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hafif ticari araç sürücüsü İ.B. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dönel kavşakta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Barış Karateke hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Gonca K. yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, hafif ticari araç sürücüsü İ.B. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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